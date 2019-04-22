Справедливая Россия предложила объединиться левым силам, чтобы отстаивать права граждан

Этим и другим вопросам были посвящены экспертные слушания «Перспективы объединения социально ориентированных политических сил с целью принятия пакета социальных законов». Они прошли в Барнауле 18 апреля по инициативе Справедливой России.
В мероприятии приняли участие депутаты, представители научного сообщества, других партий, политтехнологи: Секретарь Бюро Совета реготделения Анна Коваленко, руководитель фракции «СР» в краевом Заксобрании Александр Молотов, депутат АКЗС Владислав Вакаев, политолог Сергей Асеев, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин, пока еще руководитель фракции КПРФ Максим Талдыкин и другие.
Вопрос назрел давно
В 2017—2019 годах «Единая Россия» заблокировала такие инициативы «СР», как возможность передать страховые пенсионные накопления по наследству родственникам умерших, внесение в трудовой стаж отпуска по уходу за ребенком до трех лет, комплексная поддержка людей, страдающих сахарным диабетом, а также идеи по поводу пенсионной реформы.
Анна Коваленко,
Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии Справедливая Россия:
Получается, что законопроекты Справедливой России попросту не рассматриваются. Их поддерживают представители оппозиционных партий, но этого недостаточно, поскольку «Единая Россия» обладает конституционным большинством. Такая ситуация наблюдается и в Госдуме, и в АКЗС.
Депутаты напомнили, что 20 февраля в последнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил, что деньги есть: федеральный и региональный бюджеты профицитные, средства нужно направлять на реализацию социальных инициатив, на борьбу с бедностью. «Но фактически мы не наблюдаем этого по сей день», — подчеркнула Анна Коваленко.
Чтобы бороться с этой ситуацией, эсеры предлагают создать мощный противовес — объединиться и увеличить представительство социалистов в федеральном и региональном парламентах.
Анна Коваленко,
Cекретарь Бюро Совета регионального отделения партии Справедливая Россия:
Проблема социального неравенства является сегодня самой острой в российском обществе. Требование социально-экономической справедливости оказывается наиболее болезненным. Поэтому усилия власти, общественников и политических партий должны быть направлены на решение этой проблемы. Но по политическим мотивам, к сожалению, этого не происходит.
К чему пришли эксперты?
Как подчеркнул Александр Молотов, главная проблема оппозиции — разобщенность и незначительное представительство ее в органах власти. Именно поэтому большая часть тех законов, которые предлагает Справедливая Россия, так и остаются инициативами.
Депутат привел в пример законопроект о продлении выплаты детских пособий с 1,5 до 3 лет. «Абсурдная ситуация, когда в декрете можно находиться 3 года, а пособие в размере 40% от зарплаты платят только до 1,5 лет ребенка. Почему? Невозможно объяснить», — отметил Молотов.
Похожая ситуация складывается и с компенсацией расходов за аренду жилья для детей-сирот, которые долго стоят в очереди на квартиры. Депутаты предлагали платить таким людям компенсации. Однако поддержку своей инициативы не получили. На предложение ввести ежемесячные выплаты детям войны им сказали, что денег в бюджете на это нет.
Александр Молотов,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:
Результатом этой истории является снижение доверия аудитории к институтам власти. Мы сами это видим. Наш народ не привык различать партии, фракции. Когда мы общаемся с населением, они говорят: «Вы же такие же, вы ничем не отличаетесь». Мы пытаемся объяснить, что все это происходит из-за того, что мы в меньшинстве. К сожалению, это сложный диалог.
Вторая проблема, по мнению Молотова, это кризис идеологии. У людей сейчас есть запрос на левые взгляды, и с этим согласны многие эксперты.
По словам депутата АКЗС Владислава Вакаева, сейчас в российском обществе формируется угроза создания партии бунта. Все больше людей готовы принимать участие в акциях протеста, многие не доверяют ни партиям, ни власти, с пессимизмом смотрят в будущее.
На все это повлияли объективные экономические процессы: рост бедности и безработицы, расслоение общества, рост налоговой нагрузки. «Арбузом на торте» стала пенсионная реформа, подчеркнул Вакаев. И все это накладывается на отсутствие идеологической базы, поэтому у людей сформировался запрос на совершенно новое общество и на изменения, отметил эксперт. И «СР» готова предложить альтернативу радикальным настроениям путем объединения левых сил. Более того — уже есть те, кто готов к совместной работе.
«Я сейчас беспартийный человек, примкну к любому политическому субъекту, который сформирует повестку, скажет, что надо делать и каким образом власть перейдет к этому субъекту, который преследует интересы рабочего класса», — отметил Максим Талдыкин.
«Партия „Родина“ — за совместное дальнейшее движение. Мы на этом этапе поняли, что человеческий ресурс — это главное. Мы говорим „да“ тем процессам, которые будут происходить», — сказал Сергей Убраев, глава регионального отделения партии «Родина».
Кроме того, депутаты должны комплексно прорабатывать свои инициативы, опираться на гражданское общество и профсоюзные движения.
Политолог Сергей Асеев считает, что оппозиционные партии должны активнее работать на местах. «Возврат доверия населения должен идти от локальных акций и ресурсов. Пока вы не займетесь реагированием в реальном времени на потребности районов, вы будете терять прямую коммуникацию и электоральный ресурс», — сказал эксперт.
С этим согласен и политтехнолог Андрей Некрасов: «С вашим опытом и статусом ваша партия может сделать больше на местах, поддерживая инициативы общества».
Владислав Вакаев,
депутат фракции «Справедливая Россия»:
Если мы в течение 10−15 лет не изменим политику, нас ждет страшная катастрофа. Я не хочу революции и поэтому бью тревогу.
По мнению Максима Талдыкина, любой патриот сегодня понимает, что в стране необходима смена курса: «Партия бунта не нужна, нужна партия выверенных действий. И когда люди поверят в нее, их интересы начнут претворяться в жизнь».
«По моим ощущения, путинская стабильность уходит, а что приходит ей на смену — непонятно. Если нестабильность придет, и не будет консолидированных политических групп, которые смогли бы сохраняя государство его трансформировать, то будет хуже», — считает кандидат юридических наук Константин Чепрасов.
Среди проблем эксперты выделили конкурентность политической среды. Партий стало много, но за власть как боролись 4−8 партий, так и продолжают. Остальные «растаскивают» голоса оппозиционных партий. «В этих условиях, когда много партий играет на одной поляне, важно иметь возможность объединяться. Мы разработали законопроект о возможности создавать избирательные блоки. Я уверен, что левые силы, которым небезразлична судьба государства, граждан должны объединиться», — подытожил Молотов.