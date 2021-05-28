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Политика
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Справедливороссы не поддержали спорный проект правил землепользования и застройки Барнаула

28 мая на сессии Барнаульской Гордумы рассматривалось внесении изменений и дополнений в Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула. Депутаты-справедливороссы проголосовали против, так как измененные правила не защищают интересы жителей частного сектора от точечной застройки.

Сессия Барнаульской Гордумы.
Сессия Барнаульской Гордумы.
Источник: https://altai.spravedlivo.ru

Жители микрорайонов Западный, Матросовский, Мирный и других подали более 700 предложений об установлении на их территории зоны Ж-4 для индивидуального жилищного строительства.

И это только те, кто официально подписал обращение. На самом деле вопрос касается тысяч горожан, подчеркнул депутат БГД от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ Александр Обидин.

«Соответствующая поправка в проект Правил была внесена нашей фракцией для рассмотрения в профильный комитет — комитет по экономической политике и собственности. Поправка, как и ожидания тысяч людей, на сегодняшний день остались не учтенными. Отказ в учете этих мнений мотивирован несоответствием Генплану. При этом по факту сами люди остаются незащищенными, а решение откладывается в долгий ящик», — цитирует депутата пресс-служба партии.

Справороссы готовы поддержать документ только в том случае, если он начнет учитывать интересы жителей и защищать их от возможности точечной застройки со всеми вытекающими проблемами.

Пока партийцы голосуют против и продолжат добиваться решения вопроса до победы.

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