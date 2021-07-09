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Политика
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Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС

8 июля в Барнауле прошла конференция партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», на которой утвердили кандидатов в депутаты Алтайского краевого Заксобрания и предвыборную программу.

Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Фото: Анна Зайкова

Всего представлять справедливоросов на грядущих выборах в краевой парламент по партсписку будут 160 человек, закрыты все одномандатные округа.

Во главе списка пойдет лидер реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Александр Терентьев, а также действующие депутаты АКЗС: Людмила Суслова и руководитель фракции СР-ЗП Александр Молотов.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото: Анна Зайкова

«В наших списках и по округам много молодежи и мы бы очень хотели, чтобы новые лица прошли в АКЗС. Среди них и представители партий, которые в феврале влились в „Справедливую Россию“ („Патриоты России“ и „За правду“, — Прим. ред)», — отметил Александр Тереньтев.

Александр Молотов назвал несколько фамилий кандидатов, которые, уверен партиец, достойно поборются на округах. Это — замгендиректора ГК «Энергетическое оборудование» из Новоалтайска Евгений Куксин, а также экс-лидер региональной ячейки «За правду» Кирилл Конев, покинувшая ряды ЛДПР опытная Евгения Боровикова и еще много «ярких, молодых, открытых и умных» лиц.

Александр Молотов.
Александр Молотов.
Фото: Анна Зайкова

На конференции справороссы презентовали и утвердили проект региональной предвыборной программы. Она называется «Хожу по краю» и насчитывает четыре блока: справедливая социальная сфера, справедливая власть, справедливая экономика и справедливая среда.

Каждый раздел содержит конкретные инициативы, как уже ранее представленные в Заксобрании, так и новые. Например, льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий. С такой идеей эсеры выступят впервые.

Основная тема — борьба с бедностью. Именно это справедливороссы считают приоритетным в своей избирательной кампании.

Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Фото: Анна Зайкова
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Фото: Анна Зайкова
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Фото: Анна Зайкова
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Фото: Анна Зайкова
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Фото: Анна Зайкова
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.
Фото: Анна Зайкова

«Наша краевая программа имеет социальную направленность. Начинать борьбу с бедностью, которая представляет огромную угрозу, нужно с предоставления социальных гарантий и защиты прав граждан на местном уровне», — считает Александр Тереньтев.

В самом названии программы заключен основной посыл партийцев — дойти до каждого жителя с идеями и предложениями.

Справороссы ранее уже начали одноименный видео-проект, в рамках которого помогают решать проблемы жителей разных уголков края.

Людмила Суслова.
Людмила Суслова.
Фото: Анна Зайкова

«У нас никогда не терялась связь с населением, есть поддержка и понимание людей. Сейчас мы просто усиливаемся, а не начинаем работу с нуля», — подчеркнула Людмила Суслова.

Как отметил Молотов, на днях он сам побывал в Усть-Пристани, Журавлихе и Коробейниково на встрече с жителями. Напрямую общаться с людьми в Бобровку накануне приезжал и Александр Терентьев, а Людмила Суслова побывала в поселке Лесном и нескольких районах.

Александр Молотов, Александр Терентьев и Людмила Суслова.
Александр Молотов, Александр Терентьев и Людмила Суслова.
Фото: Анна Зайкова

Ранее «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провела съезд в Москве, где определись кандидаты на выборы в Госдуму.

Выборы в Алтайском крае пройдут 17, 18 и 19 сентября.

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