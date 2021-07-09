Справедливороссы определились с кандидатами на выборы в АКЗС.

Всего представлять справедливоросов на грядущих выборах в краевой парламент по партсписку будут 160 человек, закрыты все одномандатные округа.
Во главе списка пойдет лидер реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Александр Терентьев, а также действующие депутаты АКЗС: Людмила Суслова и руководитель фракции СР-ЗП Александр Молотов.
«В наших списках и по округам много молодежи и мы бы очень хотели, чтобы новые лица прошли в АКЗС. Среди них и представители партий, которые в феврале влились в „Справедливую Россию“ („Патриоты России“ и „За правду“, — Прим. ред)», — отметил Александр Тереньтев.
Александр Молотов назвал несколько фамилий кандидатов, которые, уверен партиец, достойно поборются на округах. Это — замгендиректора ГК «Энергетическое оборудование» из Новоалтайска Евгений Куксин, а также экс-лидер региональной ячейки «За правду» Кирилл Конев, покинувшая ряды ЛДПР опытная Евгения Боровикова и еще много «ярких, молодых, открытых и умных» лиц.
На конференции справороссы презентовали и утвердили проект региональной предвыборной программы. Она называется «Хожу по краю» и насчитывает четыре блока: справедливая социальная сфера, справедливая власть, справедливая экономика и справедливая среда.
Каждый раздел содержит конкретные инициативы, как уже ранее представленные в Заксобрании, так и новые. Например, льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий. С такой идеей эсеры выступят впервые.
Основная тема — борьба с бедностью. Именно это справедливороссы считают приоритетным в своей избирательной кампании.
«Наша краевая программа имеет социальную направленность. Начинать борьбу с бедностью, которая представляет огромную угрозу, нужно с предоставления социальных гарантий и защиты прав граждан на местном уровне», — считает Александр Тереньтев.
В самом названии программы заключен основной посыл партийцев — дойти до каждого жителя с идеями и предложениями.
Справороссы ранее уже начали одноименный видео-проект, в рамках которого помогают решать проблемы жителей разных уголков края.
«У нас никогда не терялась связь с населением, есть поддержка и понимание людей. Сейчас мы просто усиливаемся, а не начинаем работу с нуля», — подчеркнула Людмила Суслова.
Как отметил Молотов, на днях он сам побывал в Усть-Пристани, Журавлихе и Коробейниково на встрече с жителями. Напрямую общаться с людьми в Бобровку накануне приезжал и Александр Терентьев, а Людмила Суслова побывала в поселке Лесном и нескольких районах.
Ранее «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провела съезд в Москве, где определись кандидаты на выборы в Госдуму.
Выборы в Алтайском крае пройдут 17, 18 и 19 сентября.