Справедливороссы просят Мишустина упразднить ПФР и пересмотреть пенсионную реформу

Политическая партия настаивает на отмене повышения возраста выхода на пенсию и установление возраста, с которого возникает право на страховую пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.
Мишустина просят установить систему, при которой «размер пенсии зависит только от стажа, возраста и заработка человека», пишет ИА REGNUM.
Партия настаивает на полное закрепление солидарной пенсионной системы.
Справедливороссы выступают за упразднении Пенсионного фонда Российской Федерации, «существенном расширении периодов, включаемых в страховой пенсионный стаж периодами ухода за ребенком до 3 лет, получением высшего образования», в партии требуют отмены заморозки пенсионных накоплений, а также настаивают на «полноценной индексации и пересчете размера пенсий за период с 2015 до 2020 года в отношении работающих и неработающих пенсионеров».