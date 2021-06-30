Справедливороссы возмущены самовольством и сомнительными маневрами в Думе Бийска

30 июня на сессии Думы Бийска депутаты рассмотрели предложение спикера Сергея Ларейкина по слиянию комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитета по земельным отношениям и строительству. О том, что этот вопрос будет сегодня, депутаты узнали буквально накануне.

Справороссы недоумевают, зачем Ларейкину и коммунистам понадобился этот явно политический маневр.

Партийцы полагают, что это реакция на действия депутата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Руслана Курасова, возглавляющего земельный комитет. Он покинул «Единую Россию» по идеологическим соображениям. Его работа в Думе серьезно мешает большинству, раз они решились на нарушение регламента и откровенного протаскивания угодного решения, заявили в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ.

«Попытка устранить комитет по земельным отношениям и строительству Думы Бийска, возглавляемого членом фракции „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ“ Русланом Курасовым оцениваем как „политический заговор“ фракции большинства и КПРФ», — заявила лидер справедливороссов в Думе Бийска Диана Чуй.

В СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ считают, если бы руководителем комитета был более умеренный депутат (например, Александр Хлыновский от КПРФ, председатель комитета по экономической политике, в чье ведение собственно и планируется передать эти вопросы), надобности в ликвидации комитета не было бы.

«Но для депутатов большинства, видимо, важнее не эффективность работы и профессионализм руководителя, а управляемость и подконтрольность, без участия реальной, в отличие от КПРФ, оппозиции», — отметили справороссы.

Подчеркивается, что внесение проекта решения о ликвидации комитета было сделано исподтишка, с текстом проекта, вопреки регламенту, никто не был ознакомлен до момента его оглашения.