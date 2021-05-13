Алтайский край в непростом 2020 году сумел нарастить бюджет, несмотря на серьезные вызовы. Однако социально-экономическая ситуация в регионе остается непростой. О том, какие задачи необходимо решать краю и как должна работать власть, altapress.ru узнал у лидера алтайских справороссов, депутата Госдумы Александра Терентьева.

— Александр Васильевич, совсем недавно состоялся отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе регионального правительства за 2020 год. Как вы оцениваете прошедший пандемийный период и работу краевых властей?

— В своем отчете губернатор подчеркнул, что год был действительно тяжелый, пандемия вошла в нашу жизнь внезапно. Именно через эту призму мы и рассматривали работу правительства Алтайского края.

Кстати, напомню, что и недавнее послание президента Федеральному Собранию также касалось целого спектра проблем, с которыми столкнулось государство на фоне пандемии, в том числе — падения деловой активности и спада благосостояния россиян.

В определенной степени мы даем Виктору Петровичу Томенко карт-бланш. Да, мы его критикуем, но при этом предлагаем. Это в целом наша позиция — «Критикуя — предлагай». И нам совершенно понятно, что при сложившейся в 2020 году конъюнктуре всем было тяжело.

Из его отчета следует, что мер для удержания ситуации в крае в кризисный период было предпринято достаточно много. Судя по озвученным цифрам, Алтайский край по многим позициям находился выше среднероссийского тренда. Исходя из этого, мы не могли не принять отчет, поэтому мы его поддержали.

Кроме того, я убежден, что Виктор Петрович только начинает работать. Два с половиной года — это мизерный срок для человека, который пришел из другого региона.

Что касается его команды, то здесь мы активно указываем на существующие проблемы. Мы, наша партия, недовольны существующей кадровой политикой. Мы же видим, что происходит в здравоохранении, образовании, культуре. И тут, конечно, есть над чем работать.

— Фракция «Справедливая Россия — За правду», реагируя на отчет главы региона, обращает внимание на позитивные изменения, которые существуют в сфере формирования регионального бюджета. Как вы оцениваете сегодняшнюю бюджетную политику?

— Безусловно, мы видим, как растет бюджет. Кроме того, сегодня мы видим и то, что выбранная политика незакредитованности края начинает давать свои плоды. Здесь также обращусь к посланию президента, где прозвучала тема льготного кредитования регионов. Подчеркну, что я выступаю против продления коммерческих кредитов субъектам РФ с их замещением бюджетными кредитами.

Дело в том, что в этом отношении необходимо реализовывать равный подход, а коммерческие кредиты — это неравные условия. Получается так, что Алтайский край далеко не самый богатый регион, который десятилетиями выдерживает финансовую дисциплину, не грузит процентами бюджет, а кто-то направо и налево берет коммерческие кредиты, которые к тому же еще и продлевают.

И сегодня меня очень радует тот факт, что президент России в своем недавнем послании подчеркнул — те субъекты Федерации, кто выдержал финансовую дисциплину и не закредитовался, получат львиную долю государственных инфраструктурных кредитов.

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина

Если же говорить в целом о существующей бюджетной политике, то здесь нельзя рассматривать Алтайский край отдельно от всей страны. Я абсолютно убежден, что федеральное правительство должно предпринимать понятные шаги на финансово-экономическом поприще. К сожалению, в этом отношении я не могу понять нашу власть.

Фонд национального благосостояния мы почему-то отправили на запад под мизерный процент. При этом в это же самое время соизмеримую сумму берем под сумасшедшие проценты и теряем триллионы рублей на содержание этих кредитов. Зачем?! И поэтому я очень надеюсь, что сегодня президент делает определенные выводы в пользу того, чтобы все субъекты были в равных условиях. Ведь справедливость — не пустое слово.

— Тем не менее, непосредственно Алтайскому краю в тяжелый пандемийный год удалось увеличить бюджет, хотя многие опасались значительного проседания…

— Да, сегодня в Алтайском крае в позитивную сторону изменился сам подход к бюджету. При Александре Богдановиче Карлине была позиция — сколько заработали столько и тратьте. Меня это всегда возмущало, потому что на самом деле вечная апелляция к нехватке средств заставляет задавать вопросы властям.

Ведь это они существуют за наш счет, это они не могут создать условия для того, чтобы край зарабатывал и тратил деньги на нужды своих жителей.

У правительства должна быть мотивация генерировать средства, чтобы Алтайский край развивался. Не говорите о том, что нет денег! Нет денег — свободны! Придут те, кто сможет зарабатывать и находить эти средства.

Кроме того, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ продолжает настаивать на том, что бюджет необходимо настраивать не под освоение средств, а под определенные задачи, которые нужно решать за счет этих финансовых ресурсов.

Есть задачи — предоставьте средства на их выполнение и тогда все абсолютно будет понятно с точки зрения по исполнению бюджета. То есть в этом отношении мы отталкиваемся не от количества потраченных денег, а от качества их использования.

Именно в этом наша партия видит основу того, чтобы бюджет был не просто инструментом для выживания региона или государства в некий календарный период, а основой для дальнейшего развития страны и уровня жизни.

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина

— Говоря об уровне жизни, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ подчеркивает, что за 2020 год ни бизнес, ни простые люди в крае лучше жить не стали. Сегодня в регионе много говорят о стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Как полагаете, принятие этого документа, а главное, его реализация, поможет улучшить положение дел в регионе?

— В любом деле важна точка отсчета. Необходимо зафиксировать, какова ситуация в данный момент, и понять, что мы хотим получить в итоге. Например, сегодня в стране вводится все более жесткий контроль за финансами, серьезно укрепилась фискальная система.

Еще вчера были конверты, еще вчера была обналичка. А завтра этого уже не будет. Это обязательно повлечет за собой уничтожение какого-то бизнеса, который не сможет выйти в ноль, если начнет платить все налоги. Все это необходимо учитывать.

Если говорить о стратегии развития, то опять же нельзя смотреть только на Алтайский край. Алтай — это житница Сибири. Но не мы виноваты, что зерно стоит дешевле нефти, хотя добывается оно сложнее. Поэтому подход к тому, как будет развиваться наш регион, должен быть особый.

Недавно в крае был с рабочим визитом премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня мы все ждем результатов этого визита — конкретных результатов, поручений и предложений. Думаю, что в итоге предлагаемая стратегия-2035 будет во многом согласована и сверена с федеральными министерствами, поскольку ничего нельзя делать без плана. Необходимо все просчитать, еще раз определить точки роста, за счет чего можно будет прогнозировать конечный результат.

Проведу простую параллель. Сегодня наша партия критикует власти Барнаула, который, как мы считаем, живет без генерального плана. То, что происходит с Барнаулом, нас категорически не устраивает. Мы постоянно поднимаем вопрос — куда развивается наш город? Где доминанты в городе? Что будет с центром? Что за повсеместная хаотичная застройка? Опять же налицо опасная тенденция, связанная с изменением категории земель с одной на другую. В итоге все это напоминает лоскутное одеяло, где к тому же существует куча лазеек для разного рода махинаций.

Без понятного и четкого генерального плана у города нет прогнозируемого развития. Так же и со стратегией развития. Все это на самом деле звенья одной цепи.

Точно так же как звенья одной цепи те принципы, которые мы отстаиваем как партия. Это и введение прогрессивной шкалы налогообложения, и отмена возврата НДС с сырья, и возвращение Фонда национального благосостояния в страну.

Если все эти инициативы будут реализованы, то будет дан новый старт финансово-экономической политике на государственном уровне, которая, я уверен, даст огромный импульс для развития и страны, и каждого региона.