Справороссы предлагают вернуть жителям Алтайского края право выбора глав районов и городов

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — За правду» внесла на рассмотрение в АКЗС законопроект о возврате прямых выборов глав городских округов, муниципальных районов и округов.

Муниципалитет вправе сам определить и закрепить в своем уставе, как будет избираться первое лицо, говорится в документе.

Выборы могут быть на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, а также глав может назначать представительный органом муниципального образования из своего состава или же из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Вернуть прямые выборы необходимо в связи с реализацией конституционного принципа самостоятельности местного самоуправления, уверены разработчики законопроекта.

«Назначенцы» уже показали себя неэффективным и несостоятельными, считает руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — За правду» в АКЗС Александр Молотов.

«Полагаем, что всенародное избрание глав муниципальных образований всецело будет отвечать природе и сущности местного самоуправления как уровня публичной власти, наиболее приближенного к населению. Это обеспечит больший уровень легитимности таких глав, поддержку их деятельности жителями соответствующих муниципалитетов, а также повышение ответственности глав перед жителями», — считает парламентарий.

Справедливороссы уже несколько лет подряд последовательно выступают за возврат прямых выборов. В партии уверены, что люди не чувствуют поддержки от назначенных, а не избранных глав — запрос на возвращение прямых выборов назрел.

В 2019 году по инициативе фракции Заксобрание рассматривало вопрос о возврате прямых выборов главы Барнаула, но силами единороссовского большинства законопроект отклонили.