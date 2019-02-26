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Политика

Премьер Дмитрий Медведев спустя 8 лет может вновь приехать на Алтай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2019 году может посетить Алтайский край. Его хотят видеть почетным гостем открытия крупного производства «Эвалара» в Бийске. Об этом altapress.ru сообщил источник в правительстве региона.

Дмитрий Медведев в 2009 году.
Дмитрий Медведев в 2009 году.
Олег Богданов

Производственная мощность нового завода составит до 6 млрд таблеток и капсул в год. Сроки официального запуска комплекса не называются. Источник altapress.ru сообщил, что работы на объекте находятся на завершающей стадии.

Когда последний раз Медведев был на Алтае?

В Алтайском крае Дмитрий Медведев был несколько раз, и каждый раз в новом статусе. Впервые он приехал в Барнаул в феврале 2008 года на Всероссийский сельский сход будучи первым вице-премьером.

Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году.
Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году.
Олег Богданов

В 2009 году, когда Медведев уже стал президентом и его ждали на открытии железнодорожного моста в Камне-на-Оби. Однако визит тогда не состоялся.

А вот приезд президента Медведева Всероссийский молодежный форум осенью 2011 года наделал в городе много шума.

В соцсетях хэштег #медведеввбарнауле стали использовать в качестве рифмы. Барнаульцы взяли за основу двустишья с хэштегом #спасибопутинузаэто:

  • Бомжей отмыли и обули, раз уж #медведеввбарнауле
  • Чины все животы втянули, пока #медведеввбарнауле
  • Завод трансмаш стал делать пули, пока #медведеввбарнауле
  • До драмы волокно тянули, пока #медведеввбарнауле
  • Сифон и Борода бухнули, пока #медведеввбарнауле
  • Кидаем снег, сосём сосули, пока #медведеввбарнауле
  • Не удивлюсь в Оби акуле, пока #медведеввбарнауле
  • Стоит погода как в июле, пока #медведеввбарнауле
  • Володька-то поди в отгуле, пока #медведеввбарнауле
  • А Крым нам так и не вернули, пока #медведеввбарнауле
  • Оби теченье развернули, пока #медведеввбарнауле!
  • Блестят в столовой все кастрюли, пока #медведеввбарнауле
  • Все дети вовремя уснули, пока #медведеввбарнауле
  • За Драмой небоскреб надули, пока #медведеввбарнауле
  • Чехол от ЦУМа состирнули, пока #медведеввбарнауле
  • Вкуснее пряники чем в Туле, пока #медведеввбарнауле
  • Не смотрят сериал бабули, пока #медведеввбарнауле
  • Мой пес кладет в пакет какули, пока #медведеввбарнауле
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