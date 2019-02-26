Премьер Дмитрий Медведев спустя 8 лет может вновь приехать на Алтай

Производственная мощность нового завода составит до 6 млрд таблеток и капсул в год. Сроки официального запуска комплекса не называются. Источник altapress.ru сообщил, что работы на объекте находятся на завершающей стадии.
Когда последний раз Медведев был на Алтае?
В Алтайском крае Дмитрий Медведев был несколько раз, и каждый раз в новом статусе. Впервые он приехал в Барнаул в феврале 2008 года на Всероссийский сельский сход будучи первым вице-премьером.
В 2009 году, когда Медведев уже стал президентом и его ждали на открытии железнодорожного моста в Камне-на-Оби. Однако визит тогда не состоялся.
А вот приезд президента Медведева Всероссийский молодежный форум осенью 2011 года наделал в городе много шума.
В соцсетях хэштег #медведеввбарнауле стали использовать в качестве рифмы. Барнаульцы взяли за основу двустишья с хэштегом #спасибопутинузаэто:
- Бомжей отмыли и обули, раз уж #медведеввбарнауле
- Чины все животы втянули, пока #медведеввбарнауле
- Завод трансмаш стал делать пули, пока #медведеввбарнауле
- До драмы волокно тянули, пока #медведеввбарнауле
- Сифон и Борода бухнули, пока #медведеввбарнауле
- Кидаем снег, сосём сосули, пока #медведеввбарнауле
- Не удивлюсь в Оби акуле, пока #медведеввбарнауле
- Стоит погода как в июле, пока #медведеввбарнауле
- Володька-то поди в отгуле, пока #медведеввбарнауле
- А Крым нам так и не вернули, пока #медведеввбарнауле
- Оби теченье развернули, пока #медведеввбарнауле!
- Блестят в столовой все кастрюли, пока #медведеввбарнауле
- Все дети вовремя уснули, пока #медведеввбарнауле
- За Драмой небоскреб надули, пока #медведеввбарнауле
- Чехол от ЦУМа состирнули, пока #медведеввбарнауле
- Вкуснее пряники чем в Туле, пока #медведеввбарнауле
- Не смотрят сериал бабули, пока #медведеввбарнауле
- Мой пес кладет в пакет какули, пока #медведеввбарнауле