Премьер Дмитрий Медведев спустя 8 лет может вновь приехать на Алтай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2019 году может посетить Алтайский край. Его хотят видеть почетным гостем открытия крупного производства «Эвалара» в Бийске. Об этом altapress.ru сообщил источник в правительстве региона.

Производственная мощность нового завода составит до 6 млрд таблеток и капсул в год. Сроки официального запуска комплекса не называются. Источник altapress.ru сообщил, что работы на объекте находятся на завершающей стадии.

Когда последний раз Медведев был на Алтае?

В Алтайском крае Дмитрий Медведев был несколько раз, и каждый раз в новом статусе. Впервые он приехал в Барнаул в феврале 2008 года на Всероссийский сельский сход будучи первым вице-премьером.

Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Олег Богданов

В 2009 году, когда Медведев уже стал президентом и его ждали на открытии железнодорожного моста в Камне-на-Оби. Однако визит тогда не состоялся.

А вот приезд президента Медведева Всероссийский молодежный форум осенью 2011 года наделал в городе много шума.

В соцсетях хэштег #медведеввбарнауле стали использовать в качестве рифмы. Барнаульцы взяли за основу двустишья с хэштегом #спасибопутинузаэто: