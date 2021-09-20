Сработал эффект новичка. Эксперт объяснил, почему в АКЗС появится новая фракция

Минувшие трехдневные выборы, которые прошли в Алтайском крае, в целом имеют прогнозируемый результат, но при этом вероятное появление пятой фракции в региональном парламенте является весьма заметным событием, считает политолог Константин Лукин.

В беседе с altapress.ru эксперт отметил, что основные сюрпризы прошедших выборов «будут, конечно, на одномандатных округах на выборах в АКЗС».

«А так, основные тенденции и на уровне России в целом, и на уровне Алтайского края были понятны. Общий процент был прогнозируемым и достаточно понятным. В Алтайском крае на выборах в Госдуму по одномандатным округам все тоже очень понятно. Побеждают наиболее сильные кандидаты. По спискам партий — тоже все ясно», — говорит собеседник.

Константин Лукин добавляет, что выборы нового созыва краевого заксобрания по своим результатам выглядят более примечательными, чем федеральная кампания.

«Выборы в АКЗС в этом смысле более интересны. Судя по всему, в региональном парламенте появится новая фракция — „Коммунисты России“», — подчеркивает собеседник.

По его мнению, высокий результат этой партии в регионе обусловлен «эффектом новичка», а также более-менее заметной избирательной кампанией, которую провели «Коммунисты России».

Константин Лукин. Анна Зайкова

Свою роль в этом сыграли и изменения баланса сил у большой парламентской четверки — выход «Справедливой России» на третье место и провальная, как считает Константин Лукин, кампания ЛДПР в регионе.