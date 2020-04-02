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2 апреля
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Политика

Сразу два российских губернатора подали в отставку

Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку, передает РИА Новости.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Игорь Орлов объяснил свое решение тем, что президенту страны предстоит определить, кто будет готовить регион к предстоящим выборам.

«Мне понятно, что мне необходимо обратиться к президенту, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке», — заявил он.

Глава Коми Сергей Гапликов, в свою очередь, сказал, что свое решение «единственно верным».

Он добавил, что принял это решение после «долгих и серьезных размышлений».

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