Стратегия «троянского коня»: США готовит скрытое вторжение в Россию

В Пентагоне разрабатывается стратегия «троянского коня» против России и Китая. Она подразумевает скрытое вторжение на территорию противника. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, пишет «Московский комсомолец».

Как рассказал генерал Голдфайн, создание новой военной стратегии вызвано угрозами со стороны РФ и КНР. Помысли американского военного, процесс разработки займет около года, а затраты обойдутся в 135 млрд долларов. «Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», — заявил генерал.

Голдфайн добавил, что новая стратегия задействует все виды войск США, а главную роль в ней сыграет истребитель F-35. Идея стратегии заключается в том, чтобы нанести удар по слабым местам врага и, по мнению издания, напоминает тактику «троянского коня».

Генерал считает, что эта стратегия даст войскам США «ассиметричные преимущества».