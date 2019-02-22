Стратегия «троянского коня»: США готовит скрытое вторжение в Россию

Как рассказал генерал Голдфайн, создание новой военной стратегии вызвано угрозами со стороны РФ и КНР. Помысли американского военного, процесс разработки займет около года, а затраты обойдутся в 135 млрд долларов. «Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», — заявил генерал.
Голдфайн добавил, что новая стратегия задействует все виды войск США, а главную роль в ней сыграет истребитель F-35. Идея стратегии заключается в том, чтобы нанести удар по слабым местам врага и, по мнению издания, напоминает тактику «троянского коня».
Генерал считает, что эта стратегия даст войскам США «ассиметричные преимущества».