В США намерены разорвать ракетный договор с Россией. Почему это может спровоцировать ядерный хаос?

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из российско-американского Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Это открывает для Америки возможность размещать у наших границ запрещенные ранее ракеты и сделает невозможным взаимодействия по другим стратегическим направлениям, считают эксперты.

Решение Трампа прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что теперь США смогут размещать запрещенные договором ракеты наземного базирования дальностью до 5,5 тыс км вблизи от российских границ. Правда у России тоже будет аналогичная возможность, сообщил Косачев.

«Ядерная держава, один из двух участников одного из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, в одностороннем порядке его уничтожает. Если это действительно произойдет, последствия и правда окажутся катастрофическими», — передает его слова РИА «Новости».

Еще хуже, считает Косачев, тот факт, что прекращение действия ДРСМД «уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях», действие которого заканчивается в 2021 году.

«А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать. Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия», — считает эксперт.

ядерный взрыв СС0

Сенатор отметил, что 15-я статья договора предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок.

«Пока официальных шагов на этот счет не сделано, что по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом», — добавил он.