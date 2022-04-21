США объявили о новых санкциях против России

В списке оказались около 30 физических лиц, в том числе связанных с банком «Открытие». В частности, председатель правления этого банка Михаил Задорнов.

Также санкции коснулись первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой.

Среди фигурантов списка оказался и 26-летний Кирилл Малофеев. В СМИ его называют российским киберспортсменом, а также сыном бизнесмена Константина Малофеева.

Список организаций, попавших под ограничения, еще более обширный, указывает bfm.ru. В нем 40 наименований. Среди них холдинг «Царьград», компании «Русские цифровые решения», «Сибирские минералы», Транскапиталбанк.

Ранее в США назвали условие отмены санкций против РФ.