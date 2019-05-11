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Политика

США отказались давать визы российским дипломатам

США отказали в визе двум российским дипломатам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД. Они должны были принять участие в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 года.

США
США
СС0

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», — приводит издание слова директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.

В МИД сложившуюся ситуацию назвали «полным абсурдом», подчеркнув, что она «абсолютно недопустима». Почему именно россиянам было отказано в визах, глава делегации не пояснил, но отметил, что подобным шагом власти США «грубейшим образом нарушают свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН».

Если визы так и не будут выданы, конференция может быть перенесена в другую страну.

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