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США пригрозили России «суровыми» санкциями из-за дела Скрипалей

США готовит против России новый пакет санкций. Они затронут оборонные закупки и банковский сектор, заявила представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в палате представителей, пишет РБК.

Вашингтон, США. Белый дом.
Вашингтон, США. Белый дом.
www.americancities.ru

Она также заявила, что второй пакет санкций за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет «суровым». Она добавила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия.

Вашингтон не запрашивал доступ к химическим объектам в России, заявил источник в российском МИДе, сообщает «Интерфакс»: по словам собеседника агентства, «официальных запросов» в Москве не получали.

США анонсировали новые санкции за применение химического оружия в августе. Ограничения вводятся в два этапа. Первый вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Спустя три месяца после этого власти США могут ввести второй пакет санкций. Это произойдет, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.

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