США пригрозили России «суровыми» санкциями из-за дела Скрипалей

Она также заявила, что второй пакет санкций за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет «суровым». Она добавила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия.

Вашингтон не запрашивал доступ к химическим объектам в России, заявил источник в российском МИДе, сообщает «Интерфакс»: по словам собеседника агентства, «официальных запросов» в Москве не получали.



США анонсировали новые санкции за применение химического оружия в августе. Ограничения вводятся в два этапа. Первый вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Спустя три месяца после этого власти США могут ввести второй пакет санкций. Это произойдет, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.