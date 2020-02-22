США провели ядерные учения на случай войны с Россией

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе, сообщают РИА «Новости». Соединенные Штаты получили представление о том, как могут среагировать в подобной ситуации.

Представитель Пентагона рассказал изданию, что «сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».

В такой ситуации в дело вмешивается министр обороны, а затем президент. В конечном итоге принимается решение о том, как реагировать.

В ходе учений сымитировали реакцию США, в ходе которой Вашингтон отвечает ядерным ударом против России. В ходе этих учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как Соединенные Штаты могли бы реагировать в подобной ситуации.

В учениях также приняли участие представители конгресса США, чтобы понять, как «происходит общение во время ядерного кризиса».

Ранее представитель Пентагона заявил, что США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты малой мощности. Он заверил, что в случае нарушений со стороны России, США не станут задействовать ядерные боеголовки, а воспользуются баллистическими ракетами такого радиуса действия, который позволяет ДРСМД (Договор о Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что предложил госсекретарю США Майку Помпео принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны. В Вашингтоне пообещали дать ответ.