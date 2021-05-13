США активизировали биолаборатории у границ России

«Смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России», — цитирует Аверьянова РИА Новости.

Несколько десятков американских биолабораторий находятся на территории Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, опоясывая границу России, пишет Life.ru.

«Их располагают не только по периметру России, а вообще в бедных странах, где люди — это фактически расходный материал. Там американцы могут безопасно для себя собирать данные, проводить полевые исследования. <…> Для нас опасность заключается прежде всего в том, что они получают информацию о нас. Нам нужно не допустить, чтобы они могли спокойно исследовать наше население», — комментирует политолог Марат Баширов.

Американцы изучают, как люди реагируют на различные раздражители и вирусы, добавил он.

Политолог Алексей Мухин считает, что изучение славянского генотипа американцами является проблемой для России, это можно рассматривать как угрозу национальной безопасности.

Такие работы были начаты еще в нацистской Германии для того, чтобы найти способ эффективно уничтожить людей определенного происхождения при помощи биооружия, добавляет издание.

Проблема американских биолабораторий стоит не первый год, и на высшем уровне с 2016 года открыто ведется разговор о том, что эти учреждения небезопасны. При необходимости Россия может ввести ограниченный контингент войск, который ликвидирует очаг бактериологического поражения, отметил Баширов.