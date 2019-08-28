США вернет Россию в G7

Власти США займутся вопросом о возвращении России в G7, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканалы FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью для американских телеканалов заявил, что власти будут работать над возвращением России в состав G7: «Президент считает, что мы должны это сделать».

Трамп уже обещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США, но лидеры стран-участниц встречи не смогли достичь консенсуса по вопросу возвращения России и возобновления формата G8.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия никогда по своей инициативе не поднимала вопрос о своем возвращении в клуб и ни никого об этом не просила.