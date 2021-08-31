США вывели войска из Афганистана и раскрыли итоговые потери за 20 лет

Генерал подчеркнул, что это не было «легкой миссией». По его словам, в Афганистане погибли 2461 американских военных и гражданских. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения, добавил он.
Ранее Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. «С выводом войск завершается 20-летняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.
15 августа боевики запрещенного в России движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.