США вывели войска из Афганистана и раскрыли итоговые потери за 20 лет

За почти 20 лет присутствия в Афганистане США потеряли более двух тысяч человек. Об этом заявил представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, пишет Lenta.

Генерал подчеркнул, что это не было «легкой миссией». По его словам, в Афганистане погибли 2461 американских военных и гражданских. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения, добавил он.

Ранее Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. «С выводом войск завершается 20-летняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.

15 августа боевики запрещенного в России движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.