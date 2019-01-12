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Политика
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США вслед за Россией усилят присутствие в Арктике и отправят туда военные корабли

Летом 2019 года в Арктику может выдвинуться группа военных кораблей США. Глава американских военно-морских сил (ВМС) Ричард Спенсер заявил, что власти хотят проверить их работоспособность в экстремальных условиях, передает РБК.

Арктика. Судно во льдах.
Арктика. Судно во льдах.
СС0

Военные силы США находятся в Арктике с 1960-х годов. Они в основном были представлены подводными лодками и самолетами. Рост коммерческого судоходства и туризма в регионе вынуждает США увеличивать свое присутствие в Арктике, уточнил Спенсер.

Он также отметил, что Россия увеличивает свою активность в регионе, ссылаясь на исследовательские цели и спасательные операции. «Я думаю, нам тоже стоит быть там и поискать исследования и спасательные операции», — заявил глава ВМС США.

Защита северных границ России надежная, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Нам заранее известно, какие опасности нам оттуда грозят, и все ответы не заставят себя ждать», — заявил российский сенатор, сообщает РИА Новости.

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