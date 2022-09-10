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Политика

Стадия раскачки. Избиратели Барнаула показывают рекордно низкую явку на выборы

Явка избирателей Барнаула за первые два дня голосования по выборам депутатом гордумы составила в среднем в городу 7,33%. Информация опубликована официальным телегам-каналом Избирательной комиссии Алтайского края. На текущих выборах барнаульцы существенно менее активны, чем год назад, когда голосование тоже продолжалось три дня.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
altapress.ru

По данным на 20:00 10 июля в выборах участвовали 38 606 избирателей Барнаула, рассказали в крайизбиркоме. При этом для голосования напечатано 515 тыс. бюллетеней.

А вот как проголосовали в районах города.

  • Ленинский район: явка 8,08%, проголосовало 8353 человека.
  • Центральный район: явка 7,69% (7620 избирателей).
  • Железнодорожный район: явка 7,04% (5106 избирателей).
  • Индустриальный район: явка 7,03% (13 201 избирателей).
  • Октябрьский район: явка 6,73% (4326 избирателей).

Для сравнения: осенью 2021 года, когда голосование тоже продолжалось три дня, в первый день голосования на выборах депутатов АКЗС и Госдумы явка в Барнауле была выше: 8,7%. По итогам двух дней — 16,4%. Иначе говоря, на нынешних выборах явка более чем двое ниже.

«Явка оставляет желать лучшего. Люди приходят очень редко, везде небольшое число проголосовавших», — приводит партийный сайт слова Евгении Боровиковой, депутата АКЗС, побывавшей на нескольких избирательных участках.

Боровикова все же надеется, что в последний день голосования — 11 сентября — избиратели активизируются.

Впрочем, голосование по выборам депутатов городской Думы в Барнауле и раньше было не очень активным. Так, итоговая явка на выборах городских депутатов в 2017 году была менее 20%.

Выборы в Барнауле проходят три дня — с 9 по 11 сентября. Избрать предстоит 40 депутатов Барнаульской гордумы.

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