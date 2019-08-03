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Политика

Стала известна зарплата Владимира Зеленского на посту президенты Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский получает 28 тыс. гривен в месяц до вычета налогов, как и экс-президент страны Петр Порошенко, пишет RT, пользуясь данными управление по делам главы Украины.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

В июне зарплата украинского президента составила 28 тыс. гривен, из которых было вычтено 5460 гривен в счет налогов. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) президенту Украины не установлено.

Согласно декларации о доходах Порошенко за 2018 год, его зарплата составила 336 тыс. гривен в год, то есть 28 тыс. гривен в месяц.

В конце июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около 485 долларов).

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