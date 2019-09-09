Стали известны итоги выборов 8 сентября в Алтайском крае

В единый день голосования, 8 сентября, в Алтайском крае прошли сразу несколько избирательных кампаний различного уровня. Кандидаты «Единой России» вышли из нее безоговорочными победителями — они получили три четверти всех мандатов.

Всего были избраны 247 депутатов представительных органов муниципальных образований.

Масштабные выборы депутатов районного уровня прошли в Змеиногорском, Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском районах.

Кандидаты «Единой России» получили 222 мандата. На втором месте самовыдвиженцы, далее — КПРФ и «Справедливая Россия».

Отметим, что Владимир Жириновский должен быть очень зол — партия ЛДПР не получила в крае ни одного депутатского мандата.

Также 8 сентября были избраны главы в 52 сельсоветах. Здесь победили 37 кандидатов от «Единой России», 14 самовыдвиженцев и один кандидат от «Справедливой России».

На довыборах в Барнаульскую гордуму победу одержал «единоросс», прославленный дзюдоист Иван Нифонтов (40,81%). Второе место занял представитель партии КПРФ Антон Арцибашев (26,1%).

На довыборах в АКЗС по одномандатному округу № 2 победу одержал кандидат «Единой России» Владимир Репкин, за него проголосовали 43,6% избирателей. Второе место — у коммуниста Флюра Хакимова (25,92%), третье — у Натальи Лебедевой от «Справедливой России» (16,79%).

Три района превысили 30% явку — Кулундинский район (32,43%), Табунский район (31,71%), Ключевский район (31,64%). Менее активно пришли жители на избирательные участки в Михайловском районе, там явка составила 19,96%.

В среднем по краю явка 8 сентября составила 26,85% (54 676 человек), сообщили в крайизбиркоме.