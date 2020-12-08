Стали известны наиболее популярные темы пресс-конференции Путина

В эфире телеканала «Россия 24» сообщили о самых популярных вопросах, приходящих от россиян к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Чаще всего в сообщениях от граждан приходят вопросы о пенсиях, правах дольщиков и дистанционном обучении.

Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Мероприятие решено провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии.

Через приложение «Москва — Путину» россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видеоролик, пишет News.ru.

Представители российских и зарубежных СМИ на пресс-конференции будут работать в зале Центра международной торговли.

Журналисты региональных изданий смогут участвовать удаленно. Для этого организуют площадки в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке.