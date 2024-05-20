Как участвует Россия
Президент России Владимир Путин с самого начала следил за ситуацией с вертолетом Раиси. Он распорядился направить 50 спасателей из России на поиски вертолета.
Также стало известно, что РФ направит в Иран два самолета и один вертолет для помощи в поисках вертолета президента Раиси. В том числе МЧС России сообщило, что в Тебриз отправятся спасатели, которые будут помогать в поисках президента Ирана.
РФ направит в Иран технику для труднопроходимой местности.
Что происходит в Иране
В Тегеране собрались большое количество иранских граждан в поддержку президента страны Эбрахима Раиси.
Где находится вертолет
Ранее стало известно, что турецкий БПЛА вошел в воздушное пространство Ирана для помощи в поисках вертолета. Ему даже удалось найти источник тепла, на котором якобы находился вертолет.
Однако вертолета Раиси обнаружено не было.
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