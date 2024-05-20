Напомним, что 19 мая произошла авиакатастрофа, в которой находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Он возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с президентом Ирана на борту были глава МИДа и другие чиновники. Какие подробности появились к этому часу расскажет altapress.ru, обращаясь к ТАСС.

Как участвует Россия

Президент России Владимир Путин с самого начала следил за ситуацией с вертолетом Раиси. Он распорядился направить 50 спасателей из России на поиски вертолета.

Также стало известно, что РФ направит в Иран два самолета и один вертолет для помощи в поисках вертолета президента Раиси. В том числе МЧС России сообщило, что в Тебриз отправятся спасатели, которые будут помогать в поисках президента Ирана.

РФ направит в Иран технику для труднопроходимой местности.

Что происходит в Иране

В Тегеране собрались большое количество иранских граждан в поддержку президента страны Эбрахима Раиси.

Где находится вертолет

Ранее стало известно, что турецкий БПЛА вошел в воздушное пространство Ирана для помощи в поисках вертолета. Ему даже удалось найти источник тепла, на котором якобы находился вертолет.

Однако вертолета Раиси обнаружено не было.

Самое важное - в нашем Telegram-канале