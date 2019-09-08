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Политика

Стали известны первые данные по явке в Алтайском крае

К 10:00 средняя явка на выборах в Алтайском крае — 6,26 процента, сообщает крайизбирком.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

Средняя явка по краю по 2 округу АКЗС — 6,7 процента, по Барнаулу и округу — 2,82 процента, по Бийску — 3,65%, по Змеиногорскому району, где избирают весь состав райсовета — 6,17 процента.

Напомним, 8 сентября в Алтайском крае проходят довыборы в АКЗС, в Барнаульскую и Бийскую гордумы, В Змеиногорском районе состав депутатов райсовета обновится полностью. В остальных муниципалитетах проходят довыборы.

Помимо довыборов в АКЗС, Барнаульскую и Бийскую гордумы, в крае 8 сентября избирают 244 депутата районного и сельского уровней, а также 52 главы сельсовета.

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