Стали известны первые данные по явке в Алтайском крае

Средняя явка по краю по 2 округу АКЗС — 6,7 процента, по Барнаулу и округу — 2,82 процента, по Бийску — 3,65%, по Змеиногорскому району, где избирают весь состав райсовета — 6,17 процента.
Напомним, 8 сентября в Алтайском крае проходят довыборы в АКЗС, в Барнаульскую и Бийскую гордумы, В Змеиногорском районе состав депутатов райсовета обновится полностью. В остальных муниципалитетах проходят довыборы.
Помимо довыборов в АКЗС, Барнаульскую и Бийскую гордумы, в крае 8 сентября избирают 244 депутата районного и сельского уровней, а также 52 главы сельсовета.