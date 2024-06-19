Стали известны подробности переговоров между Путиным и Ким Чен Ыном

Что заявил Путин
- Подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперёд;
- РФ ценит поддержку КНДР российской политики;
- Россия ведёт борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США;
- Взаимодействие между РФ и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении;
- Подвиги предшествующих поколений — хорошая база для развития отношений РФ и КНДР сегодня;
- Надеюсь, что следующая встреча состоится в Москве.
Что заявил Ким Чен Ын
- Правительство КНДР оценивает роль России в поддержании стратегического баланса в мире, а также выражает поддержку в проведении СВО;
- Отношения КНДР и РФ вступают в период нового расцвета;
- Мы намерены укреплять стратегические отношения с Россией и будем безоговорочно поддерживать РФ.
Ранее сообщалось о невероятной подготовке северокорейцев к встречи с Путиным.
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