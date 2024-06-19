19 июня
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Политика

Стали известны подробности переговоров между Путиным и Ким Чен Ыном

Переговоры длились полтора часа, сообщает Shot.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2023 году.
Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2023 году.
krenlim.ru

Что заявил Путин

  • Подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперёд;
  • РФ ценит поддержку КНДР российской политики;
  • Россия ведёт борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США;
  • Взаимодействие между РФ и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении;
  • Подвиги предшествующих поколений — хорошая база для развития отношений РФ и КНДР сегодня;
  • Надеюсь, что следующая встреча состоится в Москве.

Что заявил Ким Чен Ын

  • Правительство КНДР оценивает роль России в поддержании стратегического баланса в мире, а также выражает поддержку в проведении СВО;
  • Отношения КНДР и РФ вступают в период нового расцвета;
  • Мы намерены укреплять стратегические отношения с Россией и будем безоговорочно поддерживать РФ.

Ранее сообщалось о невероятной подготовке северокорейцев к встречи с Путиным.

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