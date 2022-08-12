Стали известны подробности рабочей поездки Михаила Мишустина на Алтай

В Горно-Алтайске Мишустин осмотрит проекты туристических комплексов, а также проведет совещание по развитию индустрии туризма и гостеприимства.
В Якутске премьер-министр обсудит вопросы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сходит в IT-парк. В Чите запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.
ТАСС отмечает, что в рабочей поездке главу кабмина будут сопровождать вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие высокопоставленные политики.
Напомним, Михаил Мишустин приезжал в Алтайский край 2 марта 2021 года. Он провел в Барнауле несколько часов, посетил школу № 53 и отведал суп с сайрой.