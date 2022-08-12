12 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Стали известны подробности рабочей поездки Михаила Мишустина на Алтай

Премьер-министр России Михаил Мишустин с 12 по 16 августа посетит Сибирь и Дальнеий Восток. Глава кабмина приедетт Горно-Алтайск, Якутск и Читу. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
t.me/altaigovernment

В Горно-Алтайске Мишустин осмотрит проекты туристических комплексов, а также проведет совещание по развитию индустрии туризма и гостеприимства.

В Якутске премьер-министр обсудит вопросы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сходит в IT-парк. В Чите запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.

ТАСС отмечает, что в рабочей поездке главу кабмина будут сопровождать вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие высокопоставленные политики.

Напомним, Михаил Мишустин приезжал в Алтайский край 2 марта 2021 года. Он провел в Барнауле несколько часов, посетил школу № 53 и отведал суп с сайрой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость