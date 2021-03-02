Михаила Мишустина накормили супом из сайры в барнаульской школе

Премьер-министр России Михаил Мишустин с задержкой на несколько часов прилетел в Барнаул 2 марта. Первый пункт его визита — школа № 53.

Михаил Мишустин с чиновниками в барнаульской школе.

Премьер в сопровождении министра просвещения Сергея Кравцова, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, директора школы Юлии Галкиной пообщался с учениками, которые занимаются по дополнительной образовательной программе в инженерном классе.

Учебный процесс в это время в школе не приостанавливали.

Затем делегацию накормили обедом в школьной столовой. Чиновникам предложили суп из сайры, гречку с подливкой и котлетой, а также компот, передает корреспондент altapress.ru.

Таким образом глава правительства на себе проверил, как организовано в школе горячее питание. О реализации соответствующего поручения президента рассказал Виктор Томенко.

Михаил Мишустин с чиновниками в барнаульской школе. altapress.ru

«В Алтайском крае сегодня 1 071 школа обеспечены горячим школьным питанием. Это свыше 270 тысяч учащихся. При этом все 120 тысяч ребят с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года», — отметил в беседе с премьером губернатор края.

Известно, что Мишустин также побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий, где пообщается с промышленникам, а также проведет встречу с губернатором Алтайского края.

В командировке премьера сопровождают министр труда и социальной защиты Антон Котяков (с ним Виктор Томенко уже пообщался), министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

А уже 3 марта премьер будет работать в соседней Республике Алтай.