Михаила Мишустина накормили супом из сайры в барнаульской школе

Премьер в сопровождении министра просвещения Сергея Кравцова, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, директора школы Юлии Галкиной пообщался с учениками, которые занимаются по дополнительной образовательной программе в инженерном классе.
Учебный процесс в это время в школе не приостанавливали.
Затем делегацию накормили обедом в школьной столовой. Чиновникам предложили суп из сайры, гречку с подливкой и котлетой, а также компот, передает корреспондент altapress.ru.
Таким образом глава правительства на себе проверил, как организовано в школе горячее питание. О реализации соответствующего поручения президента рассказал Виктор Томенко.
«В Алтайском крае сегодня 1 071 школа обеспечены горячим школьным питанием. Это свыше 270 тысяч учащихся. При этом все 120 тысяч ребят с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года», — отметил в беседе с премьером губернатор края.
Известно, что Мишустин также побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий, где пообщается с промышленникам, а также проведет встречу с губернатором Алтайского края.
В командировке премьера сопровождают министр труда и социальной защиты Антон Котяков (с ним Виктор Томенко уже пообщался), министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.
А уже 3 марта премьер будет работать в соседней Республике Алтай.