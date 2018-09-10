Стали известны результаты обработки 88% голосов на выборах губернатора в Алтайском крае

Далее голоса распределяются следующим образом:
- Владимир Семенов (ЛДПР) — 16,22%,
- Людмила Суслова (СР) — 14,12%,
- Андрей Крылов (Партия Роста) — 13,54%.
Обновлено от 00:33
Обработано 88,37% голосов. За Томенко 53,67%, у Семёнова 16,2%, Суслова набирает 14,08%, Крылов — 13,5%
После обработки почти 89% протоколов победу одерживает Виктор Томенко. Результаты будут скорректированы, но не кардинально. С высокой долей уверенности можно говорить, что второго тура не будет. Второй тур назначается, когда ни один из кандидатов не набирает 50% голосов.