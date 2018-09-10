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Стали известны результаты обработки 88% голосов на выборах губернатора в Алтайском крае

После обработки 85,75% голосов на выборах губернатора Алтайского края лидирует Виктор Томенко. Он набирает 53,58% голосов, следует из данных крайизбиркома.

Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Анна Зайкова, altapress.ru

Далее голоса распределяются следующим образом:

  • Владимир Семенов (ЛДПР) — 16,22%,
  • Людмила Суслова (СР) — 14,12%,
  • Андрей Крылов (Партия Роста) — 13,54%.

Обновлено от 00:33

Обработано 88,37% голосов. За Томенко 53,67%, у Семёнова 16,2%, Суслова набирает 14,08%, Крылов — 13,5%

После обработки почти 89% протоколов победу одерживает Виктор Томенко. Результаты будут скорректированы, но не кардинально. С высокой долей уверенности можно говорить, что второго тура не будет. Второй тур назначается, когда ни один из кандидатов не набирает 50% голосов.

Выборы губернатора Алтайского края 2018: прямая трансляция

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