Стали известны результаты обработки 88% голосов на выборах губернатора в Алтайском крае

Далее голоса распределяются следующим образом:

Владимир Семенов ( ЛДПР) — 16,22%,

ЛДПР) — 16,22%, Людмила Суслова ( СР) — 14,12%,

СР) — 14,12%, Андрей Крылов ( Партия Роста) — 13,54%.

Обновлено от 00:33

Обработано 88,37% голосов. За Томенко 53,67%, у Семёнова 16,2%, Суслова набирает 14,08%, Крылов — 13,5%

После обработки почти 89% протоколов победу одерживает Виктор Томенко. Результаты будут скорректированы, но не кардинально. С высокой долей уверенности можно говорить, что второго тура не будет. Второй тур назначается, когда ни один из кандидатов не набирает 50% голосов.

Выборы губернатора Алтайского края 2018: прямая трансляция