По предварительным данным определился победитель выборов губернатора в Алтайском крае

Далее голоса распределяются следующим образом:
Владимир Семенов (ЛДПР) — 16,20%,
Людмила Суслова (СР) — 14,13%,
Андрей Крылов (Партия Роста) — 13,48%.
По состоянию на 1:34 10 сентября на выборах губернатора Алтайского края побеждает Виктор Томенко (ЕР). Он набирает 53,60% голосов, следует из данных крайизбиркома.
Далее голоса распределяются следующим образом:
Владимир Семенов (ЛДПР) — 16,20%,
Людмила Суслова (СР) — 14,13%,
Андрей Крылов (Партия Роста) — 13,48%.
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