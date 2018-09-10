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По предварительным данным определился победитель выборов губернатора в Алтайском крае

По состоянию на 1:34 10 сентября на выборах губернатора Алтайского края побеждает Виктор Томенко (ЕР). Он набирает 53,60% голосов, следует из данных крайизбиркома.

Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Анна Зайкова, altapress.ru

Далее голоса распределяются следующим образом:

Владимир Семенов (ЛДПР) — 16,20%,

Людмила Суслова (СР) — 14,13%,

Андрей Крылов (Партия Роста) — 13,48%.

Выборы губернатора Алтайского края 2018: прямая трансляция

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