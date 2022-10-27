«Сталина на вас нет»: депутаты АКЗС в жарких спорах приняли краевой бюджет-2023 в первом чтении

Проект бюджета Алтайского края вызвал горячие споры среди депутатов регионального парламента. Тем не менее, большинство высказалось «за» принятие документа.

На октябрьской сессии АКЗС депутаты рассмотрели проект бюджета Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов.

С докладами о прогнозе социально-экономического развития Алтайского края и о бюджете выступили соответственно министр экономразвития региона Анатолий Нагорнов и глава краевого минфина Данил Ситников.

Общий объем доходов краевого бюджета в 2023 году планируется в размере 139,8 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы на 2023 год планируются в размере 77,4 млрд рублей, что на 14% выше плана текущего года. Расходы регионального бюджета на 2023 год планируются в размере 153,3 млрд рублей. Дефицит на 2023 год устанавливается в размере 13,5 млрд рублей.

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

О чем спорили депутаты

Однако проект бюджета вызвал споры среди депутатского корпуса. Так, Антон Арцибашев (КПРФ) заявил, что бюджет нужно сравнивать в сопоставимых ценах и учитывать инфляцию. Он отметил сокращение расходов на ЖКХ на 25%, на здравоохранение на 20%, и на социальную политику на 5%. Среди методов, которые позволят решить проблему, Арцибашев назвал национализацию.

Владимир Семенов предложил наоборот, избавляться от непрофильных активов. К примеру, продать сельхозпредприятие «Бийское», птицефабрику «Молодежная», гостиницу «Колос». Кроме того, он посетовал на недостаточность размера помощи от федерального центра.

Владимир Семенов Скриншот трансляции сессии АКЗС

Александр Молотов из «СРЗП» заявил, что заплаты и пособия в регионе нужно поднять хотя бы на 15% - сопоставимый с инфляцией уровень.

Примечательно, что фракция КПРФ не была едина в оценках бюджета. Елена Хрусталева из КПРФ высказалась о необходимости поддержки бюджета военного времени.

«Перед перед тем, как пальчиком нажать на кнопку „против“, подумайте, что этим вы лишаете помощи жен и детей героев, проливающих кровь на фронте. Пора закончить политические игры. Сталина на вас нет!» — заявила Хрусталева.

Ее также поддержала Надежда Дрюпина. Вскоре после этого слово взял Андрей Кривов, заявивший, что Хрусталева и Дрюпина — одномандатники, которые выразили свое мнение, и оно не отражает позицию фракции КПРФ.

В результате, за проект бюджета проголосовали 43 парламентария, против него выступили 18 депутатов, воздержались — 5, не голосовал 1 депутат.