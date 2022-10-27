«Сталина на вас нет»: депутаты АКЗС в жарких спорах приняли краевой бюджет-2023 в первом чтении

На октябрьской сессии АКЗС депутаты рассмотрели проект бюджета Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов.
С докладами о прогнозе социально-экономического развития Алтайского края и о бюджете выступили соответственно министр экономразвития региона Анатолий Нагорнов и глава краевого минфина Данил Ситников.
Общий объем доходов краевого бюджета в 2023 году планируется в размере 139,8 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы на 2023 год планируются в размере 77,4 млрд рублей, что на 14% выше плана текущего года. Расходы регионального бюджета на 2023 год планируются в размере 153,3 млрд рублей. Дефицит на 2023 год устанавливается в размере 13,5 млрд рублей.
О чем спорили депутаты
Однако проект бюджета вызвал споры среди депутатского корпуса. Так, Антон Арцибашев (КПРФ) заявил, что бюджет нужно сравнивать в сопоставимых ценах и учитывать инфляцию. Он отметил сокращение расходов на ЖКХ на 25%, на здравоохранение на 20%, и на социальную политику на 5%. Среди методов, которые позволят решить проблему, Арцибашев назвал национализацию.
Владимир Семенов предложил наоборот, избавляться от непрофильных активов. К примеру, продать сельхозпредприятие «Бийское», птицефабрику «Молодежная», гостиницу «Колос». Кроме того, он посетовал на недостаточность размера помощи от федерального центра.
Александр Молотов из «СРЗП» заявил, что заплаты и пособия в регионе нужно поднять хотя бы на 15% - сопоставимый с инфляцией уровень.
Примечательно, что фракция КПРФ не была едина в оценках бюджета. Елена Хрусталева из КПРФ высказалась о необходимости поддержки бюджета военного времени.
«Перед перед тем, как пальчиком нажать на кнопку „против“, подумайте, что этим вы лишаете помощи жен и детей героев, проливающих кровь на фронте. Пора закончить политические игры. Сталина на вас нет!» — заявила Хрусталева.
Ее также поддержала Надежда Дрюпина. Вскоре после этого слово взял Андрей Кривов, заявивший, что Хрусталева и Дрюпина — одномандатники, которые выразили свое мнение, и оно не отражает позицию фракции КПРФ.
В результате, за проект бюджета проголосовали 43 парламентария, против него выступили 18 депутатов, воздержались — 5, не голосовал 1 депутат.