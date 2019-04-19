Сталинский бронепоезд с Ким Чен Ыном в спецвагоне готовы встретить в России

Спецкомиссия с участием представителей администрации города и края проверила санитарно-экологическое состояние территории, прилегающей к железной дороге во Владивостоке, сообщает «Интерфакс».

18 апреля агентство «Ренхап» сообщило, что Ким Чен Ын может отправиться в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на собственном бронепоезде.

Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во Владивостоке, полагает агентство. Руководитель администрации лидера КНДР уже находится во Владивостоке.

«Мусор от многочисленных несанкционированных свалок вблизи частного сектора и гаражных кооперативов попадает на откосы, полосу отвода железной дороги и объекты ее инфраструктуры. Прежде всего, является угрозой экологии и здоровью людей. Удручающий вид из окна поезда не прибавляет положительных впечатлений гостям Владивостока, прибывающим по железной дороге», — сказал заместитель начальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин.

В настоящее время идет подготовка к встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Точные время и место этой встречи не называются. Тем не менее 18 апреля сайт Кремля сообщил, что она пройдет «во второй половине апреля».

Как известно, на бронепоезде через всю Россию до Москвы проехал отец нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Ир.

Подарок Сталина

Бронированный состав состоит из 12 вагонов. Последний 12-й — вагон-гараж, где везут лимузин Ким Чен Ына, у охраны машин нет. Дальше вагоны для сотрудников службы протокола, журналистов, чиновников. 7-й — это салон-вагон, тот самый, с розовыми диванами.

Там проводят совещание, но вмещается не больше 15 персон. Затем главное — резиденция на колесах, вагон, где едут сам Ким и его супруга. За ними целый вагон охраны и два ресторана.

Вагон под номером два на все случаи жизни — там прачечная, душевые, склад и даже ателье, если вдруг у вождя порвутся брюки. Во главе локомотив с номером 0002.

Каждый вагон надежно бронирован, с использованием современных технологий. Личный вагон Кима защищен еще лучше. Если пассажирский вагон состава весит около 60 тонн вместе с броней, то вагон лидера КНДР — все 80 тонн. Подобное бронирование есть еще у 3−4 вагонов.

В конструкции поезда есть средства защиты от тепловых, звуковых и радиолокационных средств разведки. Вся каналы связи состава несколько раз шифруются для защиты от перехвата и прослушивания.

Состав перешел к нынешнему секретарю от его отца. Когда-то на этом же составе в Китай и Вьетнам ездил и Ким Ир Сен. Бронированный вагон ему подарил Иосиф Сталин, пишет asiarussia.ru.