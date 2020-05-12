Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 12°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Стало известно, как чувствует себя заболевший коронавирусом Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который 30 апреля сообщил о выявленном у него коронавирусе, проходит плановое лечение в государственной больнице и идет на поправку, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал он.

Беляков также подчеркнул, что премьер-министр продолжает работать в удаленном режиме: проводит видеосовещания с коллегами, находится на постоянной связи с главой государства.

Пресс-секретарь отметил, что все меры для поддержки экономики и граждан, в том числе этапы выхода из режима самоизоляции, были согласованы с председателем правительства.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость