Стало известно, как чувствует себя заболевший коронавирусом Мишустин

Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал он.
Беляков также подчеркнул, что премьер-министр продолжает работать в удаленном режиме: проводит видеосовещания с коллегами, находится на постоянной связи с главой государства.
Пресс-секретарь отметил, что все меры для поддержки экономики и граждан, в том числе этапы выхода из режима самоизоляции, были согласованы с председателем правительства.