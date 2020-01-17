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17 января -9°C

Стало известно, когда начнется отсев кандидатов в мэры Барнаула

Стадия отсева кандидатов, заявившихся на вакантную должность главы Барнаула, может начаться уже в текущем месяце. Это зависит от того, когда будут проверены предоставленные соискателями данные для участия в конкурсе.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

Как рассказал altapress.ru заместитель председателя Барнаульской городской думы, секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко, проверка подлинности сведений, указанных претендентами на кресло мэра, продолжается.

«На конец января назначено заседание рабочей комиссии, где будет заслушан доклад о достоверности и полноте сведений о кандидатах на должность главы Барнаула», — отметил собеседник.

Также он уточнил, что 6 февраля состоится заседание комиссии уже с участием самих претендентов на пост главы города.

Претенденты на должность главы Барнаула

Всего на участие в конкурсе на замещение должности главы краевой столицы заявились девять человек.

Среди них значатся: исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Мэрия Барнаула.
Мэрия Барнаула.
Олег Богданов

Какова процедура назначения нового градоначальника?

Конкурс состоится 6 февраля. В ходе него комиссия определится с соискателями, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантную должность.

Затем, 14 февраля, в ходе сессии городской думы депутаты проголосуют за того или иного кандидата и определят, кто же в итоге станет градоначальником.

В этот раз голосование народных избранников станет открытым и будет известно, кто из депутатов поддержал того или иного кандидата.

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