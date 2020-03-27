Стало известно, когда в Алтайском крае планируют снова все открыть

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ от 26 марта «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Теперь документ регламентирует сроки ограничительных мероприятий.

До 5 апреля приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, а также оказание таких услуг в парках, ТРЦ, на аттракционах и в иных местах массового скопления граждан.



Санатории и горнолыжные трассы в Алтайском крае будут закрыты с 28 марта по 1 июня.

Организации общепита, за исключением обслуживания «на вынос» и доставки заказов не будут работать с 28 марта по 5 апреля. Это ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе, организующие питание для работников организаций.

До 5 апреля жителям Алтайского края запрещено посещать здания, предназначенные для проведения развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских рекламных, досуговых мероприятий, а также ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат. Указ также запрещает курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Кроме этого, документом рекомендуется гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Указ Виктора Томенко. Указ Виктора Томенко.



Контроль ограничительных мероприятий будет осуществлять краевой Роспотребнадзор и ГУ МВД по Алтайскому краю.