Стали известны имена еще двух назначенцев в правительство Алтайского края

Евгений Нечепуренко, по сути, вернется на прежнюю должность — он уже возглавлял это управление с 2006 до августа 2014 года. Затем он уехал жить и работать в Крым, где возглавлял пресс-службу местной налоговой службы.
Возвращение Нечепуренко — еще один мощный политический камбэк. С приходом нового губернатора Виктора Томенко в строй возвращаются некоторые люди, потерявшие расположение экс-главы региона Александра Карлина. Например, представителем правительства края в АКЗС стала Стелла Штань.
Евгений Зрюмов стал проректором в 2017 году. До этого он руководил факультетом информационных технологий, который возглавил в 32 года. В прошлом году он стал лучшим молодым деканом России.
Максим Герасимюк, который до сих пор курировал направления медиа и связи, покинет правительство.
По данным altapress.ru, назначения в правительстве должны завершится до 26 ноября. Но юридически новые руководители смогут приступить к своим обязанностям с 1 января, когда ведомства официально зарегистрируют и они получат бюджетные полномочия.