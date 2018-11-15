Стали известны имена еще двух назначенцев в правительство Алтайского края

Стало известно, кто возглавит еще два краевых ведомства. Начальником управления по печати и информации края станет Евгений Нечепуренко, сообщил « Банкфакс ». Агентство также написало, что медийным вице-губернатором станет Евгений Зрюмов, проректор АлтГТУ по научной и международной деятельности. Однако, по данным altapress.ru, он возглавит министерство цифрового развития.

Евгений Нечепуренко, по сути, вернется на прежнюю должность — он уже возглавлял это управление с 2006 до августа 2014 года. Затем он уехал жить и работать в Крым, где возглавлял пресс-службу местной налоговой службы.

Возвращение Нечепуренко — еще один мощный политический камбэк. С приходом нового губернатора Виктора Томенко в строй возвращаются некоторые люди, потерявшие расположение экс-главы региона Александра Карлина. Например, представителем правительства края в АКЗС стала Стелла Штань.

Евгений Нечепуренко , начальник управления Алтайского края по печати и информации Василиса Титова

Евгений Зрюмов стал проректором в 2017 году. До этого он руководил факультетом информационных технологий, который возглавил в 32 года. В прошлом году он стал лучшим молодым деканом России.

Максим Герасимюк, который до сих пор курировал направления медиа и связи, покинет правительство.

По данным altapress.ru, назначения в правительстве должны завершится до 26 ноября. Но юридически новые руководители смогут приступить к своим обязанностям с 1 января, когда ведомства официально зарегистрируют и они получат бюджетные полномочия.