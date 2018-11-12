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Стало известно, кто будет отвечать за медиа и аналитику в АКЗС

В краевом заксобрании подвели итоги конкурсов, которые определили, кто в парламенте будет отвечать за информацию и медиа. Соответствующие документы на днях подписал спикер парламента Александр Романенко.

Андрей Ляпунов на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Андрей Ляпунов на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

Информационно-аналитический отдел возглавит бывший пресс-секретарь губернатора Андрей Ляпунов, а отдел пресс-службы — Дмитрий Черских, консультант этого подразделения.

Ольга Васько, ранее работавшая во фракции «Единая Россия», где выполняла в том числе и функции пресс-секретаря, перейдет консультантом в отдел пресс-службы АКЗС, а ее место займет бывший пресс-секретарь Центрального района Барнаула Анна Яткунас. К работе на новых должностях они приступят 19 ноября.

Конкурсы проходили в два этапа: тестирование и собеседование. Как рассказывают участники, тесты, в том числе на знание законодательства, были довольно сложные и справиться с ними смогли единицы.

Ко второму этапу на пост начальника управления комиссия допустила 15 человек. Помимо Ляпунова, на должность претендовали, например, политолог Михаил Литвинов, работники краевой пресс-службы Екатерина Лих и Евгения Епанчинцева и другие.

Во втором этапе конкурса на должность начальника отдела пресс-службы претендовали 11 человек.

Напомним, бывший пресс-секретарь АКЗС Анна Якушева покинула парламент в марте 2018 года, написав заявление по собственному желанию на фоне возникший противоречий с новым руководителем аппарата Инной Казанцевой. Должность начальника управления появилась после структурных изменений в аппарате, раньше ее никто не занимал.

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