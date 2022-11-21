21 ноября
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Политика

Стало известно, кто займется поисками убийц российских пленных

Москва займется поисками боевиков из Украины, расстрелявших российских пленных. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

По словам Пескова, виновные должны быть найдены и наказаны. Москва готова расследовать дело о расстреле, если это будет эффективно.

Представитель Кремля отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы обратить внимание на преступление, а также призвать «к порядку и закону» всех причастных.

Напомним, кадры убийства российских пленных появились в Сети 18 ноября. По информации Минобороны, выстрелами в голову убили десять человек.

Ранее врио ДНР назвал справедливым решение о частичной демобилизации.

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