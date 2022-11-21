Стало известно, кто займется поисками убийц российских пленных

По словам Пескова, виновные должны быть найдены и наказаны. Москва готова расследовать дело о расстреле, если это будет эффективно.
Представитель Кремля отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы обратить внимание на преступление, а также призвать «к порядку и закону» всех причастных.
Напомним, кадры убийства российских пленных появились в Сети 18 ноября. По информации Минобороны, выстрелами в голову убили десять человек.
Ранее врио ДНР назвал справедливым решение о частичной демобилизации.