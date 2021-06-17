Стало известно, от кого и как получал взятки экс-министр транспорта Алтайского края

Деньги в обмен на контракты
По данным следствия, за взятки Александр Дементьев обеспечивал министерское покровительство компании «Бриз-Запад». Деньги предназначались за заключение контрактов с этим подрядчиком, зачастую даже в форме прямых договоров.
Экс-министр был настолько уверен в своей неприкосновенности, что деньги получал наличкой в собственном кабинете. Второй транш за «годовое обслуживание» был вручен Дементьеву незадолго до Нового года. Деньги были спрятаны в упаковку от элитного алкоголя.
Вероятно, высокопоставленный чиновник не учел того, что его встречи и переговоры могут отслеживаться. В поле зрения правоохранителей попал руководитель компании «Бриз-Запад».
Далее можно предположить, что представленные доказательства соучастия в преступлении (дача взятки) вынудили бизнесмена признать свою вину и пойти на сотрудничество со следствием в рамках так называемого «досудебного соглашения».
При таком развитии событий руководитель фирмы может в настоящее время фигурировать в рамках уголовного дела в качестве главного свидетеля.
Что грозит Дементьеву
В данный момент Александру Дементьеву инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе). Прудсмотренное наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы.
Свою вину Александр Дементьев признал. Именно поэтому он находится под домашним арестом.
Преступление было выявлено оперативниками краевого управления ФСБ, а само уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСКа.
Любопытно, что вице-губернатор края Денис Губин, отвечающий в том числе и за подбор кадров в региональное правительство, недавно в интервью одному из алтайских СМИ охарактеризовал Дементьева исключительно с положительной стороны.
Денис Губин,
вице-губернатор Алтайского края:
Я про него (Дементьева — Прим ред.) могу сказать только хорошее: замечательный, открытый, искренний и доброжелательный человек, всегда готовый прийти на помощь. С ним было комфортно и приятно работать и общаться. Что же касается вменяемых ему правонарушений, то теперь по этому поводу будут говорить правоохранительные органы и суд, если до него дойдет дело.
Что это за компания
Компания (ООО) «Бриз-Запад» зарегистрирована в Новоалтайске в феврале 2008 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Входит в Группу компаний «Бриз».
По данным сервиса rusprofile.ru, директором «Бриз-Запада» с 2008 года значится Андрей Салий. Учредителями — Александр Гич, Валерий Кукарцев и Марина Андреева.
«Бриз-Запад» обозначена исполнителем 104 государственных контрактов на общую сумму 415 млн рублей.