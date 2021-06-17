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Политика

Стало известно, от кого и как получал взятки экс-министр транспорта Алтайского края

Бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в течение прошлого года получил двумя примерно равноценными траншами взятку на общую сумму 5,2 млн рублей от компании, специализирующейся на нанесении дорожной разметки. Подробности передачи денег сообщил источник altapress.ru.

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Деньги в обмен на контракты

По данным следствия, за взятки Александр Дементьев обеспечивал министерское покровительство компании «Бриз-Запад». Деньги предназначались за заключение контрактов с этим подрядчиком, зачастую даже в форме прямых договоров.

Экс-министр был настолько уверен в своей неприкосновенности, что деньги получал наличкой в собственном кабинете. Второй транш за «годовое обслуживание» был вручен Дементьеву незадолго до Нового года. Деньги были спрятаны в упаковку от элитного алкоголя.

Вероятно, высокопоставленный чиновник не учел того, что его встречи и переговоры могут отслеживаться. В поле зрения правоохранителей попал руководитель компании «Бриз-Запад».

Александр Дементьев и Александр Климин.
Александр Дементьев и Александр Климин.
Анна Зайкова.

Далее можно предположить, что представленные доказательства соучастия в преступлении (дача взятки) вынудили бизнесмена признать свою вину и пойти на сотрудничество со следствием в рамках так называемого «досудебного соглашения».

При таком развитии событий руководитель фирмы может в настоящее время фигурировать в рамках уголовного дела в качестве главного свидетеля.

Что грозит Дементьеву

В данный момент Александру Дементьеву инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе). Прудсмотренное наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Свою вину Александр Дементьев признал. Именно поэтому он находится под домашним арестом.

Нанесение дорожной разметки.
Нанесение дорожной разметки.
uprdoraltay.ru

Преступление было выявлено оперативниками краевого управления ФСБ, а само уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСКа.

Любопытно, что вице-губернатор края Денис Губин, отвечающий в том числе и за подбор кадров в региональное правительство, недавно в интервью одному из алтайских СМИ охарактеризовал Дементьева исключительно с положительной стороны.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Денис Губин.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Денис Губин.
Анна Зайкова

Денис Губин,
вице-губернатор Алтайского края:

Я про него (Дементьева — Прим ред.) могу сказать только хорошее: замечательный, открытый, искренний и доброжелательный человек, всегда готовый прийти на помощь. С ним было комфортно и приятно работать и общаться. Что же касается вменяемых ему правонарушений, то теперь по этому поводу будут говорить правоохранительные органы и суд, если до него дойдет дело.

Что это за компания

Компания (ООО) «Бриз-Запад» зарегистрирована в Новоалтайске в феврале 2008 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Входит в Группу компаний «Бриз».

По данным сервиса rusprofile.ru, директором «Бриз-Запада» с 2008 года значится Андрей Салий. Учредителями — Александр Гич, Валерий Кукарцев и Марина Андреева.

Оборудование для нанесения дорожной разметки.
Оборудование для нанесения дорожной разметки.
airaltay.ru

«Бриз-Запад» обозначена исполнителем 104 государственных контрактов на общую сумму 415 млн рублей.

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