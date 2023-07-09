Стало известно, почему Турция вернула Украине "Азов"*

Он рассказал, что пока что ситуацию сложно комментировать, так как полная картина еще не сформировалась.
По мнению эксперта, причины могут быть разные. Например, привлечение в страну новых финансовых инвестиций и возможный выход из экономического кризиса.
Также он добавил, что в российско-турецких отношениях могут быть какие-то противоречия, которые не афишируют лидеры стран.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого Турция вернула на Украину командиров националистического батальона "Азов"*.
Ранее стало известно, почему Турция не вводит санкции против России.
*признан террористическим и запрещен на территории РФ