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Политика

Стало известно, сколько денег потратят на выборы президента РФ

Расходы Центризбиркома в 2023 году на подготовку к выборам президента РФ составят более 37 млрд рублей.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Таким образом, они повысятся на 13,42 млрд рублей, говорится в проекте бюджета на 2022—2024 годы.

В прошлом году правительство уже зарезервировало на эти цели (выборы президента) 19,8 млрд руб. Таким образом, общие расходы на выборы главы государства превысят 33 млрд рублей, отмечает РБК.

В целом расходы на деятельность Центризбиркома в 2023 году, иными словами, на подготовку к выборам президента РФ, которые будут проходить в 2024 году, повысятся на 56%. В 2022 и 2024 годах расходы на эти цели составят 6,7 млрд и 4,1 млрд соответственно.

Выборы президента будут следующей крупной кампанией после нынешних выборов в Госдуму, проходивших с 17 по 19 сентября, пишет ura.ru.

Процедура прямого, тайного, равного и всеобщего голосования по определению президента Российской Федерации проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Ближайшие выборы президента России должны пройти в 2024 году.

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