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Политика

Стало известно, сколько стоит личный самолет жены российского премьер-министра

В новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией сообщается: жена российского премьер-министра Светлана Медведева летает на бизнес-джете стоимостью в 50 млн долларов. Авторы расследования подчеркивают: супруге премьер-министра не полагается личный самолет, пишет «Росбалт».

Светлана и Дмитрий Медведевы.
Светлана и Дмитрий Медведевы.
kremlin.ru

Расследование ФБК посвящено главе ВТБ Андрею Костину и телеведущей Наиле Аскер-заде. Самолет, которым пользуется Светлана Медведева, записан на офшор ВТБ. По данным организации, речь идет о самолете Bombardier Global Express 5000, который сначала принадлежал «дочке» ВТБ, а после публикации первой части расследования об Аскер-Заде переписан на «дочку» «ВТБ Лизинега» — компанию Tekser Management Limited.

По информации Фонда борьбы с коррупцией, этот самолет «летает очень много». Например, за последний год он был в Европе 39 раз.

Авторы расследования проследили 11 точных совпадений за последние несколько лет, когда появление самолета в той или иной точке мира совпадало с визитами Медведевой.

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