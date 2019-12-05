Стало известно, сколько стоит личный самолет жены российского премьер-министра

В новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией сообщается: жена российского премьер-министра Светлана Медведева летает на бизнес-джете стоимостью в 50 млн долларов. Авторы расследования подчеркивают: супруге премьер-министра не полагается личный самолет, пишет «Росбалт».

Расследование ФБК посвящено главе ВТБ Андрею Костину и телеведущей Наиле Аскер-заде. Самолет, которым пользуется Светлана Медведева, записан на офшор ВТБ. По данным организации, речь идет о самолете Bombardier Global Express 5000, который сначала принадлежал «дочке» ВТБ, а после публикации первой части расследования об Аскер-Заде переписан на «дочку» «ВТБ Лизинега» — компанию Tekser Management Limited.

По информации Фонда борьбы с коррупцией, этот самолет «летает очень много». Например, за последний год он был в Европе 39 раз.

Авторы расследования проследили 11 точных совпадений за последние несколько лет, когда появление самолета в той или иной точке мира совпадало с визитами Медведевой.