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24 мая
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Политика

Стало известно, сколько за год заработал мэр Барнаула

Чиновники администрации Барнаула отчитались о доходах. Декларации опубликовал официальный сайт города. Градоначальник Сергей Дугин за год уменьшил свои доходы на 1,7 млн рублей.

Сергей Дугин на джипе приехал поздравлять барнаульцев.
Сергей Дугин на джипе приехал поздравлять барнаульцев.
t.me/barnaulaul

Согласно декларации, доход Сергея Дугина в 2018 году составил чуть больше 3 млн рублей. За 2017 год он отчитался о 4,72 млн рублей.

В собственности у мэра квартира (65,4 кв м), гараж и погреб, а также земельный участок и жилой дом — в пользовании.

В списке транспортных средств: Toyota Land Cruiser 200, снегоход, катер и автоприцеп.

У супруги Сергея Дугина в собственности земельный участком (1427 кв м) и жилой дом (84,5 кв м), задекларировано 721 493 рублей. В 2017 году — 3,7 млн рублей, тогда, вероятно, доход увеличился из-за продажи квартиры.

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