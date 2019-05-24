Стало известно, сколько за год заработал мэр Барнаула

Чиновники администрации Барнаула отчитались о доходах. Декларации опубликовал официальный сайт города. Градоначальник Сергей Дугин за год уменьшил свои доходы на 1,7 млн рублей.

Согласно декларации, доход Сергея Дугина в 2018 году составил чуть больше 3 млн рублей. За 2017 год он отчитался о 4,72 млн рублей.

В собственности у мэра квартира (65,4 кв м), гараж и погреб, а также земельный участок и жилой дом — в пользовании.

В списке транспортных средств: Toyota Land Cruiser 200, снегоход, катер и автоприцеп.

У супруги Сергея Дугина в собственности земельный участком (1427 кв м) и жилой дом (84,5 кв м), задекларировано 721 493 рублей. В 2017 году — 3,7 млн рублей, тогда, вероятно, доход увеличился из-за продажи квартиры.