Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания завершено. Региональный оргкомитет партии «Единая Россия» закончил подсчитывать бюллетени и количество голосов, поступивших от жителей края. О результатах единороссы рассказали 31 мая на пресс-конференции — громких сюрпризов нет.

Явка чуть-чуть превысила ожидания

По предварительным данным, в голосовании в рамках праймериз участвовали 228 тыс. человек. В очном формате на счетных участках явка составила 155 тыс. человек, в то время как на сайте предварительного голосования зарегистрировались 89 324 человек, то есть 4,96% от числа избирателей Алтайского края. Всего свою избирательную волю изъявили 73 369 человек (4,08% от числа избирателей).

Электронное предварительное голосование в регионе проводилось впервые, и, по оценкам специалистов, явка должна была составить 3%.

Денис Голобородько,

руководитель регионального исполкома Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»:

Мы считаем — это достойный результат, учитывая что в 2016 году в крае проголосовало (на праймериз — прим. altapress.ru) 123 тыс. человек, что составило тогда 6% от числа избирателей.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько. Пресс-служба «Единой России»

Для участия в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания подали заявки 480 депутатов. За период с 24 по 30 мая некоторые кандидаты заявили о снятии своих кандидатур или не предоставили документы, в том числе справку об отсутствии судимости.

Таким образом, по предварительным подсчетам на 31 мая, было заявлено 428 человек, из которых 335 — кандидаты в АКЗС и 93 — в Госдуму.

Никакого обновления не будет

В результате победителями праймериз в Госдуму по одномандатным округам стали действующие депутаты от края.

По Барнаульскому одномандатному округу победу одержал Даниил Бессарабов — 75,61% голосов. В Рубцовске — Виктор Зобнев с 77% голосов. В Славгородском округе больше всего голосов набрал Иван Лоор — 69,28%. По Бийскому территориальному округу первое место занял бизнесмен и депутат Александр Прокопьев (87,22%) голосов.

Даниил Бессарабов. Анна Зайкова.

Список кандидатов в Госдуму составил 40 фамилий.

По итогам электронного и очного предварительного голосования в лидеры вышли:

Александр Романенко — 49% голосов; Наталья Кувшинова — 35% голосов; Артем Шамков — 28% голосов; Татьяна Ильюченко — 11,69% голосов; Валерий Елыкомов — 9,9% голосов.

Новые фамилии в депутатских списках

И все-таки изредка незнакомые фамилии в числе победителей встречаются. Так, практически вошла в первую десятку кандидатов студентка Алтайского госуниверситета, руководитель «Молодой Гвардии» Виктория Анищенко. Она заняла 11 место в списке кандидатов в Госдуму и 3 место по Славгородскому территориальному округу.

«Единая Россия». altai-rep.er.ru

Еще одно лицо, ранее не участвовавшее в политическом соревновании, — Анатолий Волженин, руководитель фермерского хозяйства на территории Локтевского района. Он победил в праймериз по округу № 11.