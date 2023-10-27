Взрослым предлагают стать наставниками для трудных подростков в Алтайском крае. Что для этого нужно

В Алтайском крае на уровне закона закрепят статус общественных наставников несовершеннолетних. Такие люди необходимы для ребят, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних или живут в неблагополучной семье.

Кому нужен наставник

Проект об общественных наставниках несовершеннолетних в Алтайском крае разработан в соответствии с федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Система работает в крае с 2019 года. Но теперь этот институт закрепят на уровне закона, чтобы показать важность такой работы и вывести ее на более серьезный уровень.

Общественные наставники будут работать с детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

А также с ребятами, находящимися в социально опасном положении. То есть растущие в неблагополучных семьях, семьях с пьющими родителями, наносящие вред себе и окружающим и прочее.

Подростки. unsplash.com

Доверят не всем

Наставник должен стать настоящим другом ребенку, отмечают разработчики. Он будет помогать подопечному, подсказывать, вовремя давать сигнал, если что-то не в порядке. И станет личным примером, который замотивирует подростка оставаться на правильном жизненном пути.

Желающие стать наставниками должны быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ и подходить по деловым и моральным качествам, чтобы стать положительным примером для подопечного.

Кроме того, они должны жить в том же населенном пункте, что и вверенный им подросток, и иметь достаточный жизненный опыт или опыт работы с детьми.

Подростки. unsplash.com

И снова нехватка специалистов

Александр Молотов, председатель комитета АКЗС по образованию и науке, представитель партии «Справедливая Россия» прокомментировал законопроект.

Он отметил, что такая инициатива важна и необходима в мире, в котором сегодня развивается общество. В особенности по части контроля за воспитанием подрастающего поколения.

Однако Молотов обратил внимание, что появление института общественных наставников не должно подменять собой полномочия других органов. В частности он поднял проблему кадров и оплаты труда на уже давно функционирующих должностях.

«У нас есть проблемы. Во всем Алтайском крае всего 170 специалистов органов опеки и попечительства. Есть районы, их около 25, где всего лишь по одному сотруднику. И среди них большая текучка кадров из-за невысоких зарплат», — высказался председатель.

Подростки. Pixabay.com

Также нехватка специалистов есть в комиссиях по делам несовершеннолетних в районах. Молотов от лица комитета и фракции попросил увеличить количество ставок в этих сферах и повысить зарплаты.

Потому что только системные меры помогут решить вопросы, связанные с воспитанием детей и подростков, которые оказались в сложной жизненной ситуации. А для этого нужны люди, профессионалы в своем деле.