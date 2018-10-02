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Стелла Штань вернется в АКЗС представителем губернатора

Стелла Штань триумфально возвращается в Алтайское краевое заксобрание (АКЗС). Она станет новым представителем губернатора и правительства в парламенте с 8 октября, следует из распоряжения Виктора Томенко.

Стелла Штань.
Стелла Штань.
Дмитрий Лямзин

Штань сообщила altapress.ru, что пока ее обязанности и полномочия останутся прежними — теми, что были и у ее предшественника, Антона Васильева (он представлял в АКЗС еще экс-главу региона Александра Карлина). Стелла Штань сказала, что довольна новым назначением.

Это неудивительно: ее уход из АКЗС в 2016 году был довольно болезненным. До этого она проработала в парламенте два созыва, в первом из них возглавляла комитет по местному самоуправлению, во втором была зампредом в этом же комитете. Входила в число наиболее грамотных и юридически подкованных депутатов. Не без ее участия прошла серьезная муниципальная реформа в крае.

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Она была готова баллотироваться в депутаты и в 2016 году, однако проиграла внутрипартийные праймериз и выбыла из предвыборной гонки.

По неофициальной информации, ко времени проведения выборов Штань находилась далеко не в фаворе у губернатора Александра Карлина, поэтому какой-либо поддержки не получила.

Позже она работала в АлтГУ, а затем стала давать юридические консультации.

Сейчас она возвращается в АКЗС в ином, но не менее значимом качестве.

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