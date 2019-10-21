Стыдно. Алтайские депутаты просят добавить на питание в школе «хотя бы 15 рублей»

Сразу две оппозиционные партии заявили о намерениях бороться в АКЗС за то, чтобы увеличить финансирование питания в школах для детей из малообеспеченных и многодетных семей. И коммунисты, и справороссы предлагают повысить выплаты с сегодняшних 4,85 рублей на человека до 20 рублей.

5 рублей на человека

Как передает КПРФ, 12 депутатов Локтевского районного и Горняцкого городского Советов подписались по обращением к депутатам АКЗС.

В нем они просят внести поправки в бюджет на 2020 году и увеличить компенсацию за питание детей из многодетных и малообеспеченных семей. Сегодня она составляет 4,85 рублей на ребенка в день.

Одни едят , другие смотрят

Ситуация в детским питанием в школе выглядит так.

«Дети тех родителей, которые могут сдать 400−700 рублей в месяц, хотя бы раз в день получают питание. Однако, такое питание нельзя назвать полноценным (стоимость обеда от 9,5 до 20,5 рублей). Дети из многодетных и малообеспеченных семей, если не смогли сдать на питание, за счет выделенных средств из краевого бюджета могут покушать в школьной столовой только 5 раз в месяц! Получается ситуация, когда одни учащиеся принимают пищу, другие этой возможности не имеют», — написали депутаты из Локтевского района.

Обогащают также колбасные изделия , в первую очередь для питания детей. СС0

Нам стыдно

Депутаты приводят сравнение: люди, находящиеся в изоляторе временного содержания отдела полиции, получают на питание 180 рублей в день, собаки, которые их охраняют, 80 рублей. Однако в Локтевском районе нет возможности найти средства на помощь школьникам.

«Не от добра мы обращаемся к вам, коллеги. Нам стыдно смотреть нашим детям и их родителям в лицо! Когда в бюджете страны не было денег, можно было как-то это объяснить, но когда деньги в стране есть, пришло время направить эти средства в первую очередь на то, чтобы молодое поколение росло сытым и здоровым», — объяснили депутаты.

Овсяные хлопья. Правильное питание. ССО

Справороссы подняли этот же вопрос в ходе консультации по бюджету.

«Мы понимаем, что это полномочие не края, а муниципалитетов. Но не все из них имеют объективную возможность обеспечивать детей из малоимущих семей питанием в школе. И поскольку край возложил на себя в своё время это обязательство — помогать муниципалитетам в осуществлении данного полномочия, надо увеличить компенсационную выплату на питание с 4,85 рублей хотя бы до 20 рублей», -приводит высказывание Александра Молотова, руководителя фракции «СР» в АКЗС, сайт партии.