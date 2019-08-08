«Стыдно»: Томенко пожурил минприроды за срыв сроков строительства дамбы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пристыдил минприроды региона и подрядчиков за срыв сроков строительства дамбы в Чарышском на заседании правительства 7 августа. Глава края попенял замминистра Елене Чекалиной, что она не назвала с ходу название компании-подрядчика: «Вы должны просыпаться с их портретом».

Что не так с дамбой в Чарышском?

На строительство инженерной защиты от наводнений в райцентре выделили 88,6 млн рублей, сообщила Чекалина. Общая протяженность дамбы — 7,9 км. Подрядчик — горно-алтайская фирма — должна отсыпать само тело сооружения из песчано-галечной смеси и закрепить верховой откос каменной нагрузкой.

Сегодня построены 5,9 км дамбы. Еще на 800 метрах отсыпано только тело сооружения. Невыполненный остаток — 1,2 км.

По словам Елены Чекалиной, сейчас работы на объекте ведутся в две смены. Техники хватает, стройматериал добывают на двух карьерах. Но до 1 сентября завершить работы не удастся. А это предельный срок выполнения контракта.

Чарыш , долина реки. prirodasibiri.ru

Чем недоволен губернатор?

Губернатор остался крайне недоволен этой информацией, поскольку, по его словам, срок строительства этого объекта и так уже однажды срывался. И федеральное правительство, которое выделило средства на это, пошло навстречу региону и сдвинуло время сдачи дамбы в эксплуатацию.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Нам и так продлили срок, перенесли уже один раз. А мы опять не выполняем. Нам больше веры-то не будет.

Губернатор сказал, что подрядчику должно быть стыдно. Как и самой Елене Чекалиной, которая не смогла сходу вспомнить название фирмы-подрядчика, «раз они двоечники».

Томенко дал поручение минприроды после выхода из отпуска вице-премьера Александра Лукьянова собраться по данному вопросу еще раз. А сам губернатор запросил все контакты и данные о подрядчике.