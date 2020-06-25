Столичные журналисты обнаружили возможность дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Журналист «Дождя» Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала такие действия «провокацией», пишет «Интерфакс».

Лобков рассказал в эфире «Дождя», что смог проголосовать дважды, один раз на избирательном участке № 141, а через час — в электронном виде. По его словам, на электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru неделю назад.

«Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», — прокомментировала этот случай председатель ЦИК Элла Памфилова.

Конституция России. culture.ru.

Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что такое возможно, если «кто-то не выполняет свои должностные обязанности».

«Те, кто записался на электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке, — сказал Булаев. — Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу».

Согласно процедуре, утвержденной ЦИК, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование и которым после проверки по базам разрешили голосовать в этой форме, не должны выдавать бюллетени. Однако если они передумают и решат прийти на обычный участок, они смогут это сделать только 1 июля, когда электронное голосование завершится.